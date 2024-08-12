Мультфильм "Гадкий я 4" собрал более 800 млн долларов, преодолев порог в 5 млрд долларов для всей франшизы

Мультфильм "Гадкий я 4" собрал более 800 млн долларов в мировом прокате

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Мультфильм "Гадкий я 4" продолжает увеличивать свои кассовые сборы. По данным сайта Box Office Mojo, доходы от проекта превысили 800 млн долларов.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Сюжет "Гадкий я 4" разворачивается вокруг главного героя, которому предстоит столкнуться с новыми угрозами, нависающими над всем человечеством. Однако наибольшей сложностью для Грю становится воспитание собственного сына, который с самого детства проявляет поразительное сходство с отцом.

Несколько недель назад суммарные сборы франшизы "Гадкий я" превысили 5 млрд долларов. Четвёртая часть уже полностью окупила свои производственные затраты, которые составляют около 100 млн долларов, и давно начала приносить прибыль создателям.

Выпуск пятой части под вопросом и зависит от того, смогут ли создатели придумать интересные идеи для продолжения. Мультфильм "Гадкий я 4" уже доступен для просмотра онлайн.