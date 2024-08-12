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Компания Ченнинга Татума готовит ремейк "Привидения", где актёр может сыграть главную роль

Ченнинг Татум планирует переснять культовую драму "Привидение"
1:20
Кино

Продюсерская компания Ченнинга Татума планирует создать новую версию мистической драмы "Привидение" (1990), в которой сам актёр может сыграть ведущую роль. Об этом Татум сообщил в интервью Vanity Fair.

Ченнинг Татум планирует переснять культовую драму "Привидение"
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Актёр и продюсер отметил, что его компания Free Association владеет правами на этот культовый фильм, которому уже 33 года. В оригинальной версии главные роли исполнили Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг.

"Мы планируем внести некоторые изменения", — заявил Татум, добавив, что в оригинале, как и во многих фильмах того времени, присутствуют "некоторые проблемные стереотипы". Другие детали проекта пока не разглашаются.

Оригинальный фильм "Привидение" был снят режиссёром Джерри Цукером, известным также по фильмам "Первый рыцарь" и "Крысиные бега". При бюджете в $22 миллиона, картина собрала в мировом прокате $505,7 миллиона, став самым успешным кинофильмом 1990 года. Лента удостоилась множества престижных наград, включая два "Оскара" — за лучший оригинальный сценарий (Брюс Джоэл Рубин) и лучшую женскую роль второго плана (Вупи Голдберг).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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