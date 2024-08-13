В России назвали мистический сериал с наибольшим числом эпизодов, которые вышли на ТВ

Сериал "Гадалка", проект телеканала ТВ-3, попал в Книгу рекордов России. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.
Ленту отметили в номинации "Наибольшее количество эпизодов сериала в мистическом жанре, вышедших в эфир на телеканале". На момент вручения награды картина насчитывала 1681 серию. Диплом получили директор по маркетингу Елена Голдаева и директор программного департамента Инга Кощавцева.
Напомним, что "Гадалка" дебютировала на ТВ-3 в 2012 году. По сюжету 3 гадалки используют свои способности для помощи людям.
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