В России назвали мистический сериал с наибольшим числом эпизодов, которые вышли на ТВ

Сериал "Гадалка" попал в Книгу рекордов России

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Гадалка", проект телеканала ТВ-3, попал в Книгу рекордов России. Об этом пишет Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Ленту отметили в номинации "Наибольшее количество эпизодов сериала в мистическом жанре, вышедших в эфир на телеканале". На момент вручения награды картина насчитывала 1681 серию. Диплом получили директор по маркетингу Елена Голдаева и директор программного департамента Инга Кощавцева.

Напомним, что "Гадалка" дебютировала на ТВ-3 в 2012 году. По сюжету 3 гадалки используют свои способности для помощи людям.