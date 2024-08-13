Стало известно, сколько заработал фильм "Дэдпул и Росомаха" в мировом прокате

Кассовые сборы супергеройского фильма Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" превысили 1 миллиард долларов. Соответствующие сведения опубликованы на портале "Box Office Mojo".
По состоянию на 13 августа картина с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом превысила знаковую отметку на 29 миллионов долларов. Для достижения такого результата проекту потребовалось около 3-х недель — он вышел на большие экраны 26 июля. При этом в домашнем прокате фильм собрал 494 миллиона долларов.
По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.
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