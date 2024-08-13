Джеймс Кэмерон рассказал, почему "Аватар 3" получил название "Огонь и пепел"

Джеймс Кэмерон: название "Аватара 3" имеет скрытый смысл

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что триквел "Аватара" получил название "Огонь и пепел" не просто так. По его словам, оно имеет скрытый смысл. Об этом пишет портал "Discussing Film".

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Джеймс Кэмерон сообщил, что огонь символизирует ненависть, насилие и злоупотребление властью, а пепел — горе.

"Огонь может символизировать ненависть, насилие, возможное злоупотребление властью. Пепел же показывает последствия всей этой энергии, а именно горе и необходимость жить с тем, что вы натворили", — заявил постановщик.

Напомним, что премьера "Аватара 3" состоится 19 декабря 2025 года. При этом в конце января стартовали съёмки четвёртой части франшизы.