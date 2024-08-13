Съёмки "В бой идут одни "старики" могли сорваться: стало известно об инциденте на площадке

Съёмки "В бой идут одни "старики" чуть не сорвались из-за инцидента с самолётом

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Во время съёмок фильма Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" произошёл инцидент, из-за которого чуть не сорвался весь процесс. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

В ходе съёмок Леонид Быков, который выступал в качестве режиссёра и актёра, должен был на самолёте рулить по площадке аэродрома. Однако он вовремя не заметил ямку. Одно из колёс "истребителя" попало в неё, и самолёт резко клюнул носом. В результате инцидента оторвалось колесо. При этом сломалась лопасть винта. Тем не менее, проблему быстро разрешили благодаря оперативности авиамеханика.

Ранее актёр Киану Ривз рассказал о несчастном случае на съёмках фильма "Удача".