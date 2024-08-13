Pixar анонсировало "Суперсемейку 3"

Pixar анонсировали выход "Суперсемейки 3" пол руководством Брэда Берда

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

На масштабной выставке D23 студия Дисней объявила о начале работы над мультфильмом "Суперсемейка 3". Руководство Pixar поделилось, что за режиссуру вновь возьмется Брэд Берд, который стоял у истоков первого фильма.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

Детали сюжета и предполагаемые сроки выхода нового мультфильма пока держатся в тайне. Напомним, что премьера оригинальной "Суперсемейки" состоялась в 2004 году, рассказывая историю семьи, где каждый обладает уникальными суперспособностями, что пришлось по вкусу аудитории. Фильм с бюджетом в 92 миллиона долларов собрал в мировом прокате свыше 600 миллионов.

Продолжение, вышедшее в 2018 году, превзошло ожидания, собрав более 1,24 миллиарда долларов, и на некоторое время стало рекордсменом среди анимационных фильмов по кассовым сборам. Этот рекорд был побит только в 2024 году, когда Pixar выпустила "Головоломку 2", который собрал свыше 1,5 миллиарда долларов.

Таким образом, Pixar вновь утвердила себя как лидирующая студия в производстве анимационных блокбастеров, любимых зрителями по всему миру.