Дуэйн "Скала" Джонсон анонсировал фильм про траки

Дуэйн Джонсон анонсировал новый фильм про траки

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Студия Дисней приступает к созданию кинокартины, вдохновленной соревнованиями "Monster Jam". Дуэйн Джонсон поделился новостью о начале работы над фильмом под названием "Монстр Джем", который будет финансировать студия Disney.

Фото: Own work by Morio, CC BY-SA 4.0

Фильм намерен осветить знаменитые гонки на огромных грузовиках, считающиеся одним из ключевых событий в американском автоспорте. Джонсон не только примет участие в качестве продюсера через свою компанию Seven Bucks Productions, но и обещает, что зрители получат захватывающее, динамичное и забавное зрелище о легендарных грузовиках-монстрах и их неординарных пилотах.

Дуэйн Джонсон выразил свою страсть к пикапам, отметив, что это его любимый тип транспорта, на котором он ездит повседневно. Он также подчеркнул свою любовь к автоспорту и в частности к грузовикам-монстрам.

Что представляет собой Monster Jam?

События под эгидой Monster Jam происходят круглый год на разнообразных аренах по всей Северной Америке. Зимой и в начале весны, когда основные спортивные арены не заняты футбольными или бейсбольными матчами, они становятся площадками для этих зрелищных мероприятий.

В рамках Monster Jam грузовики-монстры участвуют в трех основных дисциплинах: скоростных гонках, демонстрации навыков вождения на двух колесах и в стиле фристайл, где каждый водитель старается поразить зрителей и судей своими трюками и мастерством.