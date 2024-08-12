Колин Хэнкс сыграет в продолжении "Никто"

Колин Хэнкс сыграет продажного шерифа в продолжении "Никто"

1:40 Your browser does not support the audio element. Кино

В продолжении фильма "Никто" собирается поистине замечательный ансамбль актеров. На момент составления данной статьи, в актерском составе "Никто 2" числятся Боб Оденкирк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд и Шэрон Стоун, к которым теперь присоединился Колин Хэнкс.

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Сюжетные подробности "Никто 2" держатся в секрете, однако, по информации от инсайдеров, стало известно, что Колин Хэнкс исполнит роль продажного шерифа с весьма туманными намерениями. Напоминаем, что роль антагонистки досталась Шэрон Стоун, в то время как Оденкирк, Нильсен и Ллойд вновь воплотят образы отошедшего от дел убийцы, его жены и отца соответственно.

Производство "Никто 2" возглавит индонезийский режиссер Тимо Тьяджанто, известный своими работами в жанрах хоррора и экшена, и съемки стартуют в этом месяце. Сценарий к фильму написан в соавторстве Дереком Кольстадом, Аароном Рабином, Бобом Оденкирком и Умаиром Алимом. Компания Universal назначила премьеру в кинотеатрах на 15 августа 2025 года.

Что касается будущих проектов Колина Хэнкса, ему предстоит участие в премьере исторической драмы "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта, а также в британской романтической комедии "And Mrs". Среди его последних работ можно отметить мини-сериалы "Предложение" и "Друг семьи", а также его голос можно услышать в анимационном фильме "Орион и Темнота"