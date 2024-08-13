Самбурская поборола страх перед лошадьми ради новой роли

Настасья Самбурская преодолела страх ради новой роли

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Универ" открыта к любым новым вызовам в кино. Она настолько профессионал своего дела, что готова преодолеть свои самые большие страхи ради достойной роли.

Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, PDM

В своём блоге Настасья Самбурская рассказала, что сейчас осваивает верховую езду. Ранее она избегала лошадей из-за сильного страха, но теперь актриса с лёгкостью садится в седло.

"Учусь для роли. Всегда боялась коней, а оказалось — они приятнейшие существа", — поделилась Самбурская с подписчиками.

Занимается она исключительно под присмотром инструктора, который помог ей справиться с фобией и научил основам верховой езды.