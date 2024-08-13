Самбурская поборола страх перед лошадьми ради новой роли

Звезда сериала "Универ" открыта к любым новым вызовам в кино. Она настолько профессионал своего дела, что готова преодолеть свои самые большие страхи ради достойной роли.
В своём блоге Настасья Самбурская рассказала, что сейчас осваивает верховую езду. Ранее она избегала лошадей из-за сильного страха, но теперь актриса с лёгкостью садится в седло.
"Учусь для роли. Всегда боялась коней, а оказалось — они приятнейшие существа", — поделилась Самбурская с подписчиками.
Занимается она исключительно под присмотром инструктора, который помог ей справиться с фобией и научил основам верховой езды.
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