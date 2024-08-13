Сериал "Игра в кальмара" возвращается

Netflix опубликовал тизер второго сезона "Игры в кальмара"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix выпустил тизер трейлера второго сезона "Игры в кальмара", который выйдет уже в этом году, сообщает Рамблер.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал FILMIX, PDM

В тизере показаны новые участники игры, в том числе главный герой первого сезона Сон Ки Хун под номером 456. Его роль вновь исполнит Ли Джон-джэ.

Первый сезон сериала, вышедший в 2021 году, стал огромным хитом. После выхода проекта у него образовалась огромная фанатская база: дорама завирусилась в TikTok и других соцсетях. Теперь все с нетерпением ждут продолжения этой захватывающей истории.

Третий сезон станет финальным и выйдет в 2025 году, поэтому ждать несколько лет, как между первым и вторым сезоном, не придётся.