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Экранизация "Бордерлендс" не оправдала ожиданий: скромные сборы в первые дни проката

Фильм "Бордерлендс" провалился в прокате, собрав всего 4 млн долларов
0:41
Кино

На старте проката фильм "Бордерлендс", основанный на популярной видеоигре, сумел собрать лишь скромные 4 миллиона долларов, несмотря на широкое распространение: показ картины проходил в более чем трёх тысячах кинотеатров по всей территории США.

Фильм "Бордерлендс" провалился в прокате, собрав всего 4 млн долларов
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Lionsgate Movies, PDM

Для фильма с бюджетом в 120 миллионов долларов такие результаты можно смело назвать провалом, который лишь подтвердил опасения критиков. Они изначально высказывали довольно сдержанные оценки относительно успеха этого проекта.

Стоит отметить, что процесс создания фильма сопровождался множеством пересъёмок, что, возможно, также отразилось на конечном результате.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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