Экранизация "Бордерлендс" не оправдала ожиданий: скромные сборы в первые дни проката

На старте проката фильм "Бордерлендс", основанный на популярной видеоигре, сумел собрать лишь скромные 4 миллиона долларов, несмотря на широкое распространение: показ картины проходил в более чем трёх тысячах кинотеатров по всей территории США.
Для фильма с бюджетом в 120 миллионов долларов такие результаты можно смело назвать провалом, который лишь подтвердил опасения критиков. Они изначально высказывали довольно сдержанные оценки относительно успеха этого проекта.
Стоит отметить, что процесс создания фильма сопровождался множеством пересъёмок, что, возможно, также отразилось на конечном результате.
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