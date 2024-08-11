Криминальная комедия о серийном убийце Родни Алькале и его участии в шоу The Dating Game выйдет на Netflix этой осенью

Фильм о серийном убийце Родни Алкале выйдет на Netflix этой осенью

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Этой осенью на Netflix выйдет криминальная комедия, посвящённая участию серийного убийцы Родни Алькалы в популярном телешоу The Dating Game.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал ONE Media, PDM

Фильм основан на реальных событиях. В 1978 году серийный убийца Родни Алкала принял участие в шоу The Dating Game, где одинокая девушка выбирает жениха среди трёх претендентов. На тот момент Алкала уже находился в списке десяти самых разыскиваемых преступников Америки за серию жестоких убийств. Тем не менее, его выбрала Шерил (которую сыграет актриса Анна Кендрик) в качестве потенциального жениха, и они даже получили совместную поездку в Южную Калифорнию в качестве приза.

Фильм под названием "Женщина часа" станет режиссёрским дебютом актрисы Анны Кендрик. Роль Родни Алькалы исполнит Дэниэл Дзоватто.

Netflix приобрёл права на фильм за 11 миллионов долларов на кинофестивале в Торонто, что стало крупнейшей сделкой этого мероприятия.