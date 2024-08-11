Премьера "Холодного сердца 3" перенесена на 2027 год, анонсирован четвёртый фильм серии

Дата выхода полнометражного мультфильма "Холодное сердце 3" была перенесена. Студия Disney объявила, что проект не выйдет в 2026 году, как предполагалось ранее.
Теперь его премьера запланирована на 2027 год. Одновременно стало известно, что уже идет разработка четвертого фильма, так как проект рассматривается как дилогия. Вместе с новой датой выхода "Холодного сердца 3" были также представлены логотип и концепт-арт.
Мультфильм "Холодное сердце 2", выпущенный в 2019 году, собрал в мировом прокате более миллиарда долларов, став одним из самых успешных анимационных фильмов в истории кино.
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