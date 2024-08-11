Премьера "Холодного сердца 3" перенесена на 2027 год, анонсирован четвёртый фильм серии

Disney перенесла выход мультфильма "Холодное сердце 3" на 2027 год

Дата выхода полнометражного мультфильма "Холодное сердце 3" была перенесена. Студия Disney объявила, что проект не выйдет в 2026 году, как предполагалось ранее.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

Теперь его премьера запланирована на 2027 год. Одновременно стало известно, что уже идет разработка четвертого фильма, так как проект рассматривается как дилогия. Вместе с новой датой выхода "Холодного сердца 3" были также представлены логотип и концепт-арт.

Мультфильм "Холодное сердце 2", выпущенный в 2019 году, собрал в мировом прокате более миллиарда долларов, став одним из самых успешных анимационных фильмов в истории кино.