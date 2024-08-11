Режиссёр Сергей Снежкин работает над фильмами о блокаде Ленинграда и Владимире Жириновском

Режиссёр "Похороните меня за плинтусом" снимает фильм о Владимире Жириновском

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

На 32-м фестивале "Окно в Европу" прошла творческая встреча с режиссёром фильма "Похороните меня за плинтусом" Сергеем Снежкиным. Во время беседы с аудиторией он рассказал, что в настоящее время работает над двумя новыми проектами.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Good Films TV, PDM

Первый проект будет посвящён освобождению Ленинграда от блокады, а второй станет биографическим фильмом о Владимире Жириновском, основателе ЛДПР.