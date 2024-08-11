Режиссёр Сергей Снежкин работает над фильмами о блокаде Ленинграда и Владимире Жириновском

На 32-м фестивале "Окно в Европу" прошла творческая встреча с режиссёром фильма "Похороните меня за плинтусом" Сергеем Снежкиным. Во время беседы с аудиторией он рассказал, что в настоящее время работает над двумя новыми проектами.
Первый проект будет посвящён освобождению Ленинграда от блокады, а второй станет биографическим фильмом о Владимире Жириновском, основателе ЛДПР.
"Ко мне пришли немногочисленные оставшиеся блокадники. Они хотят, чтобы я написал сценарий про освобождение блокады Ленинграда. Я сижу и бесплатно пишу правду. Я взялся за неподъёмное дело, но это мой долг. А вторая история — это сценарий про Жириновского, который я буду снимать", — поделился Снежкин.
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