В советском фильме "Девчата" нашли несколько киноляпов

В фильме "Девчата" заметили 3 киноляпа

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В фильме Юрия Чулюкина "Девчата" 1962 года обнаружили 3 киноляпа — с шапкой-ушанкой, постельным бельём и билетами на концерт, пишет издание "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Шапка-ушанка

Первую неточность заметили в сцене, в которой зрителей знакомят с Ильёй Ковригиным. Он спиливает в лесу дерево. На голове у героя надета шапка-ушанка. Её уши завязаны. Однако в следующем кадре, когда дерево начинает падать, они уже оказываются развязанными.

Постельное бельё

Второй киноляп присутствует в моменте, когда комендант леспромхоза несёт постельное бельё в избушку. В это время оно сложено стопкой. Тем не менее, когда Тося и комендант заходят в дом, постельное бельё уже скручено в рулон.

Билеты на концерт

Третья неточность есть в сцене, в которой Илья приглашает Тосю на концерт. Соседки героини по комнате рвут пригласительные на кусочки. Однако Тося всё равно идёт на мероприятие. В руках у Ильи оказываются целые билеты.