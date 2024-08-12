Карина Асмус: я готовила сестру Кристину к съёмкам в спортивной драме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее"

Сестра Кристины Асмус призналась, что тренировала актрису к съёмкам спортивной драмы

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Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Карина Асмус призналась, что готовила свою старшую сестру Кристину к съёмкам в спортивной драме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Об этом пишет издание "StarHit".

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По словам Карины, Кристине Асмус удалось повторить многие сложные элементы. Она добавила, что гордится родственницей.

"Мы с сестрой вместе готовились к съёмкам фильма "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Я тренировала Кристину, это был интересный опыт. Мало кто может спустя много лет после серьёзных занятий спортом повторить сложные элементы, но ей удалось! Поэтому многое в фильме Кристина делала сама. Я была приятно удивлена её физической подготовкой, она большая молодец! Горжусь безумно!", — заявила Карина.

Ранее Pravda.Ru писала, что Кристина Асмус примет участие в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога.