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Карина Асмус: я готовила сестру Кристину к съёмкам в спортивной драме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее"

Сестра Кристины Асмус призналась, что тренировала актрису к съёмкам спортивной драмы
1:04
Кино

Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Карина Асмус призналась, что готовила свою старшую сестру Кристину к съёмкам в спортивной драме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Об этом пишет издание "StarHit".

Сестра Кристины Асмус призналась, что тренировала актрису к съёмкам спортивной драмы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Карины, Кристине Асмус удалось повторить многие сложные элементы. Она добавила, что гордится родственницей.

"Мы с сестрой вместе готовились к съёмкам фильма "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Я тренировала Кристину, это был интересный опыт. Мало кто может спустя много лет после серьёзных занятий спортом повторить сложные элементы, но ей удалось! Поэтому многое в фильме Кристина делала сама. Я была приятно удивлена её физической подготовкой, она большая молодец! Горжусь безумно!", — заявила Карина.

Ранее Pravda.Ru писала, что Кристина Асмус примет участие в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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