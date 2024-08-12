"Вы такая нервная!": актриса Ольга Прокофьева рассказала, как её впервые узнали на улице

Актрису Ольгу Прокофьеву впервые узнали на улице после выхода "Моей прекрасной няни"

Народная артистка России Ольга Прокофьева рассказала, что в первый раз её узнали после выхода сериала "Моя прекрасная няня". Об этом пишет портал "Prozvezd".

Фото: mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Исполнительница роли Жанны Ижевской сообщила, что событие произошло в сентябре 2004 года. На улице к ней подбежала зрительница ленты и воскликнула: "Жанна! Вы такая... такая... такая нервная!".

"Ох, это было почти уже 20 лет тому назад, в сентябре 2004 года, когда по СТС начали показ сериала "Моя прекрасная няня". Помню, одна его зрительница узнала меня где-то на улице и, растерявшись, выпалила: "Жанна! Вы такая... такая... такая нервная!", — рассказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Прокофьева почтила память коллеги по "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк на 40-й день.