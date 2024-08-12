Звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева рассказала о своей первой значимой покупке

Светлана Немоляева купила шубу на гонорар со "Служебного романа"

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Актриса Светлана Немоляева призналась, что первую значимую покупку совершила после получения гонорара за участие в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман". Об этом пишет портал "Prozvezd".

Фото: goldenmask.ru by Дмитрий Дубинский, CC BY 3.0

По словам Светланы Немоляевой, она приобрела каракуль у своей приятельницы. Вещь находится у неё в гардеробе даже по прошествии 47 лет.

"К моему гонорару за роль Ольги Петровны Рыжовой в трагикомедии "Служебный роман" Эльдара Рязанова мы с покойным супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили ещё сбережений, и я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было. Эта шуба живёт в моём гардеробе и спустя 47 лет!", — рассказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезда "Папиных дочек" Нонна Гришаева купила куклу на первый гонорар.