Звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева рассказала о своей первой значимой покупке

Актриса Светлана Немоляева призналась, что первую значимую покупку совершила после получения гонорара за участие в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман". Об этом пишет портал "Prozvezd".
По словам Светланы Немоляевой, она приобрела каракуль у своей приятельницы. Вещь находится у неё в гардеробе даже по прошествии 47 лет.
"К моему гонорару за роль Ольги Петровны Рыжовой в трагикомедии "Служебный роман" Эльдара Рязанова мы с покойным супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили ещё сбережений, и я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было. Эта шуба живёт в моём гардеробе и спустя 47 лет!", — рассказала актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что звезда "Папиных дочек" Нонна Гришаева купила куклу на первый гонорар.
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