Почему Курдвин Аюб провоцирует смотрящих её фильмы

Австрийский режиссёр иракского происхождения Курдвин Аюб вызывает неоднозначные чувства своим фильмом "Луна", сообщает The Hollywood Reporter.
После дебютной работы на Берлинале режиссёр представила в Локарно свою вторую полнометражную картину "Луна", снятую, в основном, в Иордании, с австрийскими танцовщицами Флорентиной Хольцингер и Андрией Тайех в главных ролях.
Как и ее первая полнометражная картина, фильм был снят компанией Ulrich Seidl Filmproduktion, а австрийские режиссёры Ульрих Зайдель и Вероника Франц стали продюсером и ассоциированным продюсером соответственно.
Аюб рассказала о том, почему ей нравится провоцировать зрителей.
"Я стала очень циничной в своей жизни. Мне кажется, в последнее время фильмы стали очень милыми. Они стараются угодить всем. А мне это не нравится … все боятся быть затронутыми.
Но в моей жизни было много терапии, и я поняла, что нужно знать, почему тебя что-то задевает. Нужно думать об этом, проходить через это и учиться. И если вы интересуетесь искусством, фильмами или читаете книги, вы чувствуете, что после этого опыта вы больше понимаете себя. Это здорово.
Я хочу, чтобы после фильма люди спорили друг с другом, обсуждали вещи и думали о том, как бы они поступили в таких ситуациях, потому что это важная тема. Это не история любви и не комедия. Там происходят серьёзные вещи, и фильм должен соответствовать этому", — прокомментировала режиссёр.
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