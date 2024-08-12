Почему Курдвин Аюб провоцирует смотрящих её фильмы

Курдвин Аюб поделилась, почему ей нравится провоцировать смотрящих её фильмы

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Австрийский режиссёр иракского происхождения Курдвин Аюб вызывает неоднозначные чувства своим фильмом "Луна", сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: ru.wikipedia.org is licensed under Free More info

После дебютной работы на Берлинале режиссёр представила в Локарно свою вторую полнометражную картину "Луна", снятую, в основном, в Иордании, с австрийскими танцовщицами Флорентиной Хольцингер и Андрией Тайех в главных ролях.

Как и ее первая полнометражная картина, фильм был снят компанией Ulrich Seidl Filmproduktion, а австрийские режиссёры Ульрих Зайдель и Вероника Франц стали продюсером и ассоциированным продюсером соответственно.

Аюб рассказала о том, почему ей нравится провоцировать зрителей.