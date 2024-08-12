Шахрух Кхан произнес эмоциональную речь на кинофестивале в Локарно во время получения награды

Икона Болливуда Шахрух Кхан посетил 77-й кинофестиваль в Локарно, где ему была вручена награда за достижения в карьере, сообщает Variety.
Кхан, известный своим остроумием не меньше, чем своей игрой в фильмах, произнес речь, в которой сердечные размышления о кино сочетались с его фирменным юмором.
Обращаясь к 8-тысячной толпе, собравшейся на площади Пьяцца Гранде в Локарно, Кхан поблагодарил публику за теплый приём, который ему оказали.
"Спасибо всем, кто приветствовал меня с такими широкими объятиями — шире, чем те, что я делаю на экране", — сказал он, имея в виду свою знаменитую позу.
Актёр, которого поклонники ласково называют SRK или King Khan, также сказал несколько слов про место проведения фестиваля.
"Это очень красивый, очень культурный, очень артистичный и очень жаркий город Локарно … столько людей собралось на маленькой площади, и так жарко. Это как дома в Индии", — отметил актёр.
В субботу температура в Локарно достигала 35º C, на площади Пьяцца Гранде было ещё и влажно.
Актёр подчеркнул универсальную природу искусства и кинематографа.
"Искусство — это акт утверждения жизни превыше всего. Оно выходит за все искусственные границы в пространство освобождения. Оно не обязательно должно быть политическим. Оно не должно быть полемичным. Оно не должно проповедовать. Не нужно интеллектуализировать. Оно не должно морализировать", — сказал Кхан.
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