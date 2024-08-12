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Два старых друга, одно новое безумное дело: рецензия на "Плохих парней навсегда"

Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь зажигают в "Плохих парнях навсегда"
2:23
Кино

На большие экраны вернулись легендарные "Плохие парни" — Майк Лоури и Маркус Бернетт в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Третья часть популярной экшн-комедийной франшизы, "Плохие парни навсегда", оправдывает название и дарит зрителям еще более безумные, смешные и зрелищные приключения двух неразлучных напарников-полицейских.

Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь зажигают в "Плохих парнях навсегда"
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Сюжет возвращает нас к знакомым героям спустя 17 лет после событий второй части. Майк и Маркус, которым уже под 60, вынуждены вернуться к оперативной работе, когда на них совершает покушение загадочный враг с прошлого. Чтобы справиться с новой опасностью, друзьям предстоит не только использовать весь свой богатый опыт, но и преодолеть возрастные ограничения.

Безусловно, главная изюминка фильма — невероятная экшн-динамика и безудержный юмор, которые стали визитной карточкой франшизы. Постановщик Адиль Эль Арби и Билал Фаллах демонстрируют высший пилотаж в создании захватывающих погонь, перестрелок и драк. Масштабные перестрелки, взрывы и зрелищные автомобильные трюки способны впечатлить даже самых искушенных любителей боевиков.

В то же время сценаристы Крис Бремнер, Питер Крейг и Джо Карнахан грамотно вплетают в динамичный сюжет трогательные моменты, раскрывающие внутренний мир героев. Мы видим, как Майк и Маркус пытаются справиться со стремительно меняющимся миром и собственным старением. Эта меланхоличная нота придает картине дополнительную глубину.

В то же время "Плохие парни навсегда" — это, прежде всего, мощная порция адреналина и безудержного веселья. Уилл Смит и Мартин Лоуренс в своих легендарных ролях демонстрируют впечатляющую экранную химию и виртуозное владение комедийными приемами. Их шуточные перепалки, острые диалоги и безумные трюки неизменно вызывают взрывы хохота.

В итоге получился идеальный боевик для ценителей жанра, в котором динамичный экшен органично сочетается с отменным юмором и трогательными моментами. "Плохие парни навсегда" — это яркое возвращение культовых героев, доказывающее, что две звезды по-прежнему умеют зажигать экран.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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