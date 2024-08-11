Секреты экономии на кино: как не переплачивать за билеты и где найти лучшие предложения

Опытные зрители рассказали, как сэкономить на билетах в кино

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Посещение кинотеатра стало довольно дорогим удовольствием, особенно для семейных походов. Однако существуют способы сэкономить на билетах:

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Избегайте первых недель после премьеры

Цены в этот период максимально высоки. Подождите, пока ажиотаж спадет, и стоимость билетов снизится.

Выбирайте утренние сеансы

Они обычно дешевле, чем вечерние. Также стоит рассмотреть ночные показы, где по одному билету можно посмотреть несколько фильмов.

Ищите дни скидок

Кинотеатры часто предлагают акции в будние дни, такие как понедельник и вторник, когда билеты можно купить по сниженной цене.

Используйте бонусы и кэшбек от банков

Выбирайте категорию "Кино" для повышенного кэшбека в приложениях банков и оплачивайте билеты бонусами, если это возможно.