Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто может получить выплаты к 1 сентября
Всегда пустая: В скорой на базе Cybertruck нет места для пациента
Рим страдает от проблем с порядком и безопасностью из-за туристов
730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитал
Вторая версия Nintendo Switch может получить новый кулер
Как правильно выполнять упражнение "березка"
Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду
Стилист-визажист делится советами по косметичке для отпуска
Лучшие российские сериалы: "Слово пацана" только на четвёртом месте

Секреты экономии на кино: как не переплачивать за билеты и где найти лучшие предложения

Опытные зрители рассказали, как сэкономить на билетах в кино
0:53
Кино

Посещение кинотеатра стало довольно дорогим удовольствием, особенно для семейных походов. Однако существуют способы сэкономить на билетах:

Опытные зрители рассказали, как сэкономить на билетах в кино
Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Избегайте первых недель после премьеры

Цены в этот период максимально высоки. Подождите, пока ажиотаж спадет, и стоимость билетов снизится.

Выбирайте утренние сеансы

Они обычно дешевле, чем вечерние. Также стоит рассмотреть ночные показы, где по одному билету можно посмотреть несколько фильмов.

Ищите дни скидок

Кинотеатры часто предлагают акции в будние дни, такие как понедельник и вторник, когда билеты можно купить по сниженной цене.

Используйте бонусы и кэшбек от банков

Выбирайте категорию "Кино" для повышенного кэшбека в приложениях банков и оплачивайте билеты бонусами, если это возможно.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Украина получила отсрочку по долгам
Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Последние материалы
Рим страдает от проблем с порядком и безопасностью из-за туристов
730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитал
Вторая версия Nintendo Switch может получить новый кулер
Как правильно выполнять упражнение "березка"
Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду
Стилист-визажист делится советами по косметичке для отпуска
Лучшие российские сериалы: "Слово пацана" только на четвёртом месте
Заботкин: ключевая ставка может быть поднята до 20%
Эксперт Куликов: чеснок хорошо влияет на кишечник и сердце, но при гастрите он опасен
Почему завтрак жизненно важен для женского здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.