Сериал "Слово пацана" оказался лишь на четвёртом месте среди самых культовых российских кинолент

Лучшие российские сериалы: "Слово пацана" только на четвёртом месте

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Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", хоть и был самым популярным в 2023 году, занял лишь четвёртое место в рейтинге российских сериалов последних десятилетий.

Фото: /t.me/iminlovewleo

Первое место досталось культовому сериалу "Бригада" (2002), который рассказывает о жизни четырех друзей, выросших в одном московском дворе.

Второе место занял сериал "Улицы разбитых фонарей" (2016-2017), где полицейские расследуют запутанные дела.

На третьем месте — комедийный сериал "Кухня" (2012), посвящённый курьёзным случаям в ресторане.