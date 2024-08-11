Сериал "Слово пацана" оказался лишь на четвёртом месте среди самых культовых российских кинолент

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", хоть и был самым популярным в 2023 году, занял лишь четвёртое место в рейтинге российских сериалов последних десятилетий.
Первое место досталось культовому сериалу "Бригада" (2002), который рассказывает о жизни четырех друзей, выросших в одном московском дворе.
Второе место занял сериал "Улицы разбитых фонарей" (2016-2017), где полицейские расследуют запутанные дела.
На третьем месте — комедийный сериал "Кухня" (2012), посвящённый курьёзным случаям в ресторане.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.