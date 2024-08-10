Хакеры выложили в интернет эксклюзивные проекты Netflix, включая новые серии "Аркейна"

Netflix стал жертвой масштабной хакерской атаки, как сообщает издание Variety. В результате действий злоумышленников в открытом доступе оказались несколько новых проектов популярного стримингового сервиса, включая второй сезон популярного мультсериала "Аркейн".
Пользователи социальных сетей получили возможность раньше времени ознакомиться с рядом ожидаемых премьер. В числе утекших материалов оказались: первая серия нового проекта "Терминатор Зеро", третий сезон мелодрамы "Трепет сердца", а также анимационный мюзикл "Очарованная" и несколько аниме-сериалов. Причиной столь серьезной утечки послужили проблемы у одного из провайдеров Netflix — компании Iyuno, которая также предоставляет услуги таким гигантам, как Disney, HBO и BBC.
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