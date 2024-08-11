Белоснежка не будет мечтать о настоящей любви в ремейке 2025 года

В ремейке 2025 года принц не будет спасать Белоснежку

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Выпущен трейлер ремейка "Белоснежка и семь гномов", сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, CC BY-SA 3.0

Новая Белоснежка, Рэйчел Зеглер, и новая Злая Королева, Галь Гадот, были на выставке D23, чтобы выступить перед публикой.

"Это была честь всей жизни … я думаю … любая маленькая девочка, хочет получить возможность надеть платье диснеевской принцессы и стать ею на день, не говоря уже о шести месяцах… Это был самый потрясающий опыт, и мне не терпится поделиться им со всеми вами", — поделилась Зеглер. "Это было очень весело — сыграть нечто совершенно непохожее на то, что я делала раньше … она восхитительна, она злая, она волшебная. Мы должны были петь все эти разные песни. Это было невероятно", — добавила Гадот.

Режиссер Марк Уэбб переосмыслил оригинальный мультфильм 1937 года "Белоснежка и семь гномов". В ремейке Ансу Кабиа исполнит роль Егеря, а Эндрю Бернап — роль Джонатана. Несмотря на то, что в фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, авторский дуэт Бенджа Пасека и Джастина Пола также написал новые песни специально для ремейка.

Зеглер и Гадот упомянули, что Белоснежка не будет спасена принцем в ремейке.

"Белоснежка не будет мечтать о настоящей любви. Она мечтает стать лидером, которым, как она знает, она может быть, и лидером, которым, как сказал ей ее покойный отец, она может стать, если будет бесстрашной, справедливой, храброй и правдивой … и это просто невероятная история, в которой молодые люди во всем мире могут увидеть себя", — прокомментировала Зеглер.

Изначально фильм должен был выйти на экраны 22 марта 2024 года, но впоследствии выход фильма был перенесен на 21 марта 2025 года из-за забастовки SAG-AFTRA.