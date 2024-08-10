На конвенте D23 был представлен первый тизер-трейлер фильма "Белоснежка" — новой адаптации классического анимационного фильма Disney 1937 года.
Фильм расскажет историю первой диснеевской принцессы и её встрече с семью гномами. Главную роль исполнила Рэйчел Зеглер, известная по фильму "Голодные игры", а роль Злой Мачехи сыграет Галь Гадот, звезда "Чудо-женщины". Режиссёром выступил Марк Уэбб, известный по фильму "500 дней лета", а сценарий написал Грета Гервиг, автор сценария к фильму "Барби".
Премьера ремейка была несколько раз отложена, в том числе из-за голливудских забастовок. "Белоснежка" выйдет в прокат 21 марта 2025 года.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.