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В Сети опубликовали трейлер фильма "Муфаса: Король лев"

Фильм "Муфаса: Король лев" выйдет 20 декабря
0:40
Кино

На YouTube-канале "Kinoman" вышел дублированный трейлер фильма "Муфаса: Король лев". 

Фильм "Муфаса: Король лев" выйдет 20 декабря
Фото: flickr.com by Airwolfhound, CC BY-SA 2.0

Ролик длится 2 минуты 44 секунды. В нём показали детство льва Муфасы, отца Симбы. Известно, что режиссёром картины выступит Барри Дженкинс. Повествование будет вестись в 2-х временных промежутках. В первом из них Рафики, Тимон и Пумба расскажут о Муфасе, а во втором — зрителям покажут историю льва. Премьера проекта состоится 20 декабря. 

Ранее Pravda.Ru писала о том, каким был сюжет первой версии мультфильма "Король Лев".

Муфаса: Король лев — Русский трейлер #2 (Дубляж, 2024)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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