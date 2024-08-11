В Сети опубликовали трейлер фильма "Муфаса: Король лев"

Фильм "Муфаса: Король лев" выйдет 20 декабря

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

На YouTube-канале "Kinoman" вышел дублированный трейлер фильма "Муфаса: Король лев".

Фото: flickr.com by Airwolfhound, CC BY-SA 2.0

Ролик длится 2 минуты 44 секунды. В нём показали детство льва Муфасы, отца Симбы. Известно, что режиссёром картины выступит Барри Дженкинс. Повествование будет вестись в 2-х временных промежутках. В первом из них Рафики, Тимон и Пумба расскажут о Муфасе, а во втором — зрителям покажут историю льва. Премьера проекта состоится 20 декабря.

Ранее Pravda.Ru писала о том, каким был сюжет первой версии мультфильма "Король Лев".