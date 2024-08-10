Третья часть "Суперсемейки" в разработке: Pixar подтвердила возвращение Брэда Бёрда

Pixar объявила о разработке "Суперсемейки 3" под руководством Брэда Бёрда

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

На конвенте D23 студия Pixar объявила о начале работы над третьей частью мультфильма "Суперсемейка".

Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

Режиссёром и сценаристом проекта вновь станет Брэд Бёрд, автор оригинального фильма. Пока не раскрыты ни сюжетные детали, ни дата выхода.

Первый фильм "Суперсемейка", выпущенный в 2004 году, повествовал о семье Парр, в которую входят Мистер Исключительный, Эластика, Фиалка, Шастик и Джек-Джек. Продолжение вышло в 2018 году. В общей сложности обе части собрали в мировом прокате 1,87 миллиарда долларов.