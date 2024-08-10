На конвенте D23 студия Pixar объявила о начале работы над третьей частью мультфильма "Суперсемейка".
Режиссёром и сценаристом проекта вновь станет Брэд Бёрд, автор оригинального фильма. Пока не раскрыты ни сюжетные детали, ни дата выхода.
Первый фильм "Суперсемейка", выпущенный в 2004 году, повествовал о семье Парр, в которую входят Мистер Исключительный, Эластика, Фиалка, Шастик и Джек-Джек. Продолжение вышло в 2018 году. В общей сложности обе части собрали в мировом прокате 1,87 миллиарда долларов.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.