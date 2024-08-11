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Disney представил первые кадры нового фильма "Лило и Стич" на D23

Лило и Стич вернутся на большие экраны в полнометражном фильме
1:47
Кино

"Охана" значит семья, а в семье никто не забыт и не брошен! В пятницу на выставке D23 компания Disney показала превью "живой" версии "Лило и Стича" с Майей Кеалоха в роли Лило Пелекай, сообщает Variety.

Лило и Стич вернутся на большие экраны в полнометражном фильме
Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лило_и_Стич is licensed under Free More info

Фильм появится в кинотеатрах только летом 2025 года.

Он будет близок по сюжету к мультфильму, вышедшему в 2002 году, сценаристом и режиссером которого выступили Крис Сандерс и Дин ДеБлуа.

Мультфильм "Лило и Стич" рассказывает о 6-летней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях. Однажды они усыновляют голубое инопланетное существо по прозвищу Стич. В новой экранизации Стич будет оживлен с помощью CGI.

Сидни Агудонг исполнит роль Нани в этой экранизации, а Крис Сандерс вернется к озвучиванию Стича. Зак Галифианакис исполнит роль доктора Джумбы Джукибы, безумного ученого, создателя Стича. Билли Магнуссен сыграет роль агента Пликли, агента Объединенной галактической федерации, посланного на поиски доктора Джумбы.

Кортни Б. Вэнс будет в роли социального работника, опекающего Лило. Тиа Каррере, озвучившая Нани в оригинальном фильме, сыграет миссис Кекоа. Актриса Эми Хилл, озвучивавшая миссис Хасагаву, также присоединится к актерскому составу в роли Туту.

Режиссером фильма выступил номинированный на премию "Оскар" Дин Флейшер Кэмп, а сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт. Дэн Лин и Джонатан Эйрих из Rideback будут продюсировать фильм.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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