"Была дружная семья": актёр Половцев рассказал об отношениях с коллегами по "Улицам разбитых фонарей"

Звезда детективного сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Половцев признался, что отношения в актёрском коллективе ленты с годами изменились. Об этом он рассказал на YouTube-канале RTVI.
Однако исполнитель роли полковника Олега Соловца опроверг слухи о конфликте с коллегами по ленте.
"Мы поссорились? Мы сейчас общаемся нормально со всеми, хотя кто-то решил, что мы поссорились. Нет, ни в коем случае, я и Лёшу люблю, и Серёжу, и Мишу, и Настю. Хотя раньше это была большая дружная семья, а сейчас...", — сообщил актёр.
По словам Александра Половцева, он не считает бывших коллег лучшими друзьями. Однако актёр всегда рад общению с ними.
Напомним, что сериал "Улицы разбитых фонарей" выходил с 1998 по 2019 год. Лента насчитывает 16 сезонов. В ней показали будни сотрудников милиции.
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