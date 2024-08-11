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"Была дружная семья": актёр Половцев рассказал об отношениях с коллегами по "Улицам разбитых фонарей"

Актёр Половцев опроверг конфликт с коллегами по сериалу "Улицы разбитых фонарей"
1:02
Кино

Звезда детективного сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Половцев признался, что отношения в актёрском коллективе ленты с годами изменились. Об этом он рассказал на YouTube-канале RTVI.

Актёр Половцев опроверг конфликт с коллегами по сериалу "Улицы разбитых фонарей"
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Однако исполнитель роли полковника Олега Соловца опроверг слухи о конфликте с коллегами по ленте.

"Мы поссорились? Мы сейчас общаемся нормально со всеми, хотя кто-то решил, что мы поссорились. Нет, ни в коем случае, я и Лёшу люблю, и Серёжу, и Мишу, и Настю. Хотя раньше это была большая дружная семья, а сейчас...", — сообщил актёр.

По словам Александра Половцева, он не считает бывших коллег лучшими друзьями. Однако актёр всегда рад общению с ними.

Напомним, что сериал "Улицы разбитых фонарей" выходил с 1998 по 2019 год. Лента насчитывает 16 сезонов. В ней показали будни сотрудников милиции.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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