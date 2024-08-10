Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В итальянском консульстве можно оформить шенгенскую мультивизу
Какой дом лучше построить: одноэтажный или двухэтажный?
New York Times: ВСУ остановлены в Курской области
Таяние ледников угрожает водным запасам и экосистемам земного шара
Простой рецепт супа с морепродуктами: изысканное удовольствие
Очередной теракт сионистов в Газе: была уничтожена школа, погибли больше 100 человек
В Карабахе запустили азербайджанское страхование
Capcom показала 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster
Эксперт назвал 3 способа обмана водителей на сервисе при замене масла

Фильм "Аватар 3" получил официальное название "Огонь и пепел": Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета

Disney раскрыла полное название фильма "Аватар 3"
1:15
Кино

Компания Disney объявила официальное название фильма "Аватар 3". На фестивале D23 режиссёр Джеймс Кэмерон представил название и логотип проекта, который теперь называется "Аватар: Огонь и пепел". Дата выхода фильма остаётся прежней — 19 декабря 2025 года.

Disney раскрыла полное название фильма "Аватар 3"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

В продолжении будут показаны "культуры, отличные от тех, которые уже были продемонстрированы". Появится новый народ, известный как "народ Пепла", который будет ассоциироваться с элементом огня.

"В первых фильмах люди изображались с негативной стороны, а На'ви — с позитивной. В "Аватаре 3" мы изменим этот подход. Мы также продолжим исследовать новые миры и развивать историю главных героев. Могу сказать, что заключительные части будут самыми насыщенными. Всё, что было до этого, лишь подготавливало почву для основного действия," — добавил Кэмерон.

Стоит отметить, что Джеймс Кэмерон завершает работу над третьим "Аватаром" после потери своего давнего творческого партнёра и продюсера Джона Ландау, который скончался в июле после продолжительной болезни.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Последние материалы
В Карабахе запустили азербайджанское страхование
Очередной теракт сионистов в Газе: была уничтожена школа, погибли больше 100 человек
Capcom показала 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster
Эксперт назвал 3 способа обмана водителей на сервисе при замене масла
Принцип "лесенки" в накоплениях
Microplastics: микропластик в бутилированной воде вызывает повышение давления
Кинокритики из разных стран выразили своё мнение о фильме "Дэдпул и Росомаха"
Продукты страхования жизни в Сбере стали выгоднее
Российские войска начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
Как экономить на такси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.