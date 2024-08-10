Фильм "Аватар 3" получил официальное название "Огонь и пепел": Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета

Disney раскрыла полное название фильма "Аватар 3"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Disney объявила официальное название фильма "Аватар 3". На фестивале D23 режиссёр Джеймс Кэмерон представил название и логотип проекта, который теперь называется "Аватар: Огонь и пепел". Дата выхода фильма остаётся прежней — 19 декабря 2025 года.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

В продолжении будут показаны "культуры, отличные от тех, которые уже были продемонстрированы". Появится новый народ, известный как "народ Пепла", который будет ассоциироваться с элементом огня.

"В первых фильмах люди изображались с негативной стороны, а На'ви — с позитивной. В "Аватаре 3" мы изменим этот подход. Мы также продолжим исследовать новые миры и развивать историю главных героев. Могу сказать, что заключительные части будут самыми насыщенными. Всё, что было до этого, лишь подготавливало почву для основного действия," — добавил Кэмерон.

Стоит отметить, что Джеймс Кэмерон завершает работу над третьим "Аватаром" после потери своего давнего творческого партнёра и продюсера Джона Ландау, который скончался в июле после продолжительной болезни.