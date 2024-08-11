Кинорежиссёр Гаспар Ноэ рассказал о своих любимых советских фильмах

Режиссёр Гаспар Ноэ назвал любимые советские фильмы. Среди них — "Летят журавли"

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Режиссёр Гаспар Ноэ заявил, что его любимыми советскими фильмами являются работы Андрея Тарковского, картина "Летят журавли" Михаила Калатозова и военная драма "Восхождение" Ларисы Шепитько. Об этом пишет агентство ТАСС.

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Гаспар Ноэ признался, что его впечатлило количество и разнообразие российских и советских проектов.

"Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлён их количеством и разнообразием", — сообщил режиссёр во время спецпоказа его фильма "Вихрь" в московском кинотеатре "Синема парк Мосфильм".

При этом Гаспар Ноэ добавил, что недавно посмотрел "Войну и мир" Сергея Бондарчука. В ближайшее время он собирается ознакомиться с криминальной драмой Алексея Балабанова "Брат", которая есть у него на DVD-диске.

Напомним, что Гаспар Ноэ является французским и аргентинским кинорежиссёром и сценаристом. Он стал известен после выхода фильма "Необратимость" в 2002 году.