Роберт Дауни-младший отказался участвовать в фильме "Дэдпул и Росомаха"

Роберт Дауни-младший мог сыграть Железного человека в "Дэдпуле и Росомахе"

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Сценаристы супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха" Ретт Риз и Пол Верник признались, что Роберт Дауни-младший мог сыграть в картине Тони Старка. Об этом пишет IndieWire.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Изначально Железный человек должен был появиться в начале проекта. Однако актёр не согласился участвовать, поскольку в киновселенной Marvel ему теперь отведена роль Доктора Дума.

"Мы написали сцену, в которой присутствовали Тони Старк и Хэппи Хоган. Райан Рейнольдс прочитал перед Робертом Дауни-младшим и Джоном Фавро этот фрагмент, надеясь, что мы привлечём первого. Однако он хотел, чтобы и второй принял участие в съёмках, потому что они образуют отличный дуэт", — рассказали сценаристы.

Ранее Pravda.Ru писала, что "Дэдпул и Росомаха" заработал 900 миллионов долларов за первые 14 дней проката.