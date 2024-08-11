Роберт Дауни-младший отказался участвовать в фильме "Дэдпул и Росомаха"

Сценаристы супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха" Ретт Риз и Пол Верник признались, что Роберт Дауни-младший мог сыграть в картине Тони Старка. Об этом пишет IndieWire.
Изначально Железный человек должен был появиться в начале проекта. Однако актёр не согласился участвовать, поскольку в киновселенной Marvel ему теперь отведена роль Доктора Дума.
"Мы написали сцену, в которой присутствовали Тони Старк и Хэппи Хоган. Райан Рейнольдс прочитал перед Робертом Дауни-младшим и Джоном Фавро этот фрагмент, надеясь, что мы привлечём первого. Однако он хотел, чтобы и второй принял участие в съёмках, потому что они образуют отличный дуэт", — рассказали сценаристы.
Ранее Pravda.Ru писала, что "Дэдпул и Росомаха" заработал 900 миллионов долларов за первые 14 дней проката.
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