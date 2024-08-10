Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Актёр своевременно не предоставил сведения о себе в уполномоченный орган. Поэтому суд оштрафовал Артура Смольянинова* на 48 тысяч рублей.
"Суд назначил Смольянинову* административное наказание в виде административного штрафа в размере 48 тысяч рублей", — сообщил собеседник агентства.
Ранее Pravda.Ru писала о мнении кинокритика Александра Семенюка. Он заявил, что Артура Смольянинова* не ждёт ничего хорошего за рубежом.
* — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.