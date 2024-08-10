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"Невозможно выносить": Ридли Скотт признался, что не любит советы

Продюсер "Чужого: Ромул" Ридли Скотт заявил, что ненавидит советы
0:58
Кино

Исполнительный продюсер предстоящего фильма "Чужой: Ромул", а также создатель "Чужого" Ридли Скотт признался, что не давал никаких советов режиссёру Федерико Альваресу из принципа. Об этом пишет Los Angeles Times.

Продюсер "Чужого: Ромул" Ридли Скотт заявил, что ненавидит советы
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Ридли Скотт сообщил, что сам не любит, когда ему дают советы. По словам постановщика, он лучше сам совершит ошибку.

"Невозможно выносить, когда кто-то вместе со своей матерью дают тебе советы. Последнее, что мне нужно — это советы. Пусть я упаду на свой собственный меч и, истекая кровью, скажу себе: "В этом я виноват сам", — признался Ридли Скотт.

Напомним, что фильм Федерико Альвареса "Чужой: Ромул" выйдет 16 августа. По сюжету группа из 6 человек отправляется на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте они встречаются с опасными инопланетянами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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