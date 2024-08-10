Исполнительный продюсер предстоящего фильма "Чужой: Ромул", а также создатель "Чужого" Ридли Скотт признался, что не давал никаких советов режиссёру Федерико Альваресу из принципа. Об этом пишет Los Angeles Times.
Ридли Скотт сообщил, что сам не любит, когда ему дают советы. По словам постановщика, он лучше сам совершит ошибку.
"Невозможно выносить, когда кто-то вместе со своей матерью дают тебе советы. Последнее, что мне нужно — это советы. Пусть я упаду на свой собственный меч и, истекая кровью, скажу себе: "В этом я виноват сам", — признался Ридли Скотт.
Напомним, что фильм Федерико Альвареса "Чужой: Ромул" выйдет 16 августа. По сюжету группа из 6 человек отправляется на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте они встречаются с опасными инопланетянами.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.