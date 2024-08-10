"Это ваше право": Михаил Ширвиндт заявил, что не против "оживления" отца в кино

Сын Александра Ширвиндта не против "оживления" отца в кино с помощью дипфейка

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил, сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, заявил, что не против "оживления" своего отца в кино при помощи дипфейка. Об этом пишет издание "Абзац".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

По словам Михаила Ширвиндта, итог воссоздания образа человека зависит от работы режиссёра. При этом сын актёра добавил, что ему будет сложно объективно оценить конечный результат.

"Если бы мне предложили воссоздать образ отца в кино, я бы ответил: "Это ваше право". Если кто-то хочет использовать технологию дипфейк, он это и без разрешения может сделать втихую. В любом случае итоговый результат зависит от таланта художника. Здесь нет объективности. Режиссёр может заверить, что всё будет прекрасно, а выйдет наоборот. Что касается итогового результата, там грань неуловимая. Мне будет сложно оценить объективно", — сообщил Михаил.

Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. Ему было 89 лет. С 2000 по 2021 год он являлся художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а впоследствии стал его президентом.