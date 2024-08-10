"Дэдпул и Росомаха" стал кассовым хитом, но вызвал противоречивые отзывы критиков по всему миру

Кинокритики из разных стран выразили своё мнение о фильме "Дэдпул и Росомаха"

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Фильм "Дэдпул и Росомаха", насыщенный множеством пасхалок, уже успел окупиться в прокате и стал самым успешным проектом с рейтингом R в истории. Однако не во всех уголках мира этот блокбастер был одинаково воспринят. Критики из Азии, Европы и США высказали свои мнения, и их оценки оказались весьма противоположными.

Фото: YouTube канал Дмитрий Череватенко by Скриншот видео YouTube канала Дмитрий Череватенко, PDM

Судя по данным Rotten Tomatoes, британские рецензенты в основном положительно оценили работу Шона Леви, отметив, что взаимодействие двух главных героев можно назвать "идеальным бромансом". Они также настаивают на необходимости продолжения фильма.

"Великолепный экшен, душевность, юмор и целый парад звездных персонажей делают "Дэдпула и Росомаху” именно тем веселым фильмом, который сейчас так нужен зрителям", — отметил один из британских критиков.

В Индии же восприняли новинку с гораздо меньшим восторгом, присудив ей средний балл 3,5 из 5. Мнения зрителей разделились: некоторые считают экшен переоцененным, а критики называют сюжет слишком простым и банальным.

Испанские обозреватели из Elpais приняли фильм тепло, хотя и охарактеризовали его как "самопародию" от Marvel и настоящий цирк.

Австралийцы же отметили, насколько успешно создателям и главным героям удалось высмеять многомиллиардную франшизу Marvel и всю её кинематографическую вселенную.