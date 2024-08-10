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Кейт Уинслет раскрыла, как давление СМИ и критика внешности после "Титаника" изменили её жизнь

Актриса Кейт Уинслет рассказала о травле после выхода фильма "Титаник"
1:07
Кино

После выхода фильма "Титаник" Кейт Уинслет мгновенно превратилась в настоящую звезду. Однако с ростом популярности пришли не только радостные моменты, но и значительные трудности. Лишь спустя много лет актриса открыто рассказала о тех испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться после выхода этой оскароносной картины.

Актриса Кейт Уинслет рассказала о травле после выхода фильма "Титаник"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал 20th Century Studios LA, PDM

Выяснилось, что в то время СМИ беспощадно критиковали Уинслет за её внешность. Журналисты пристально изучали фигуру актрисы и регулярно подвергали её критике, обвиняя то в излишней полноте, то в чрезмерной худобе. Это давление привело к тому, что у звезды развилось расстройство пищевого поведения, о чём она поделилась в интервью для Harper's Bazaar U. K.

Сегодня Уинслет испытывает облегчение от того, что современные женщины меньше стремятся следовать модным трендам и больше сосредотачиваются на принятии себя. Ведь угнаться за постоянно меняющимися стандартами красоты практически невозможно, даже если очень хочется.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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