Кейт Уинслет раскрыла, как давление СМИ и критика внешности после "Титаника" изменили её жизнь

Актриса Кейт Уинслет рассказала о травле после выхода фильма "Титаник"

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

После выхода фильма "Титаник" Кейт Уинслет мгновенно превратилась в настоящую звезду. Однако с ростом популярности пришли не только радостные моменты, но и значительные трудности. Лишь спустя много лет актриса открыто рассказала о тех испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться после выхода этой оскароносной картины.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал 20th Century Studios LA, PDM

Выяснилось, что в то время СМИ беспощадно критиковали Уинслет за её внешность. Журналисты пристально изучали фигуру актрисы и регулярно подвергали её критике, обвиняя то в излишней полноте, то в чрезмерной худобе. Это давление привело к тому, что у звезды развилось расстройство пищевого поведения, о чём она поделилась в интервью для Harper's Bazaar U. K.

Сегодня Уинслет испытывает облегчение от того, что современные женщины меньше стремятся следовать модным трендам и больше сосредотачиваются на принятии себя. Ведь угнаться за постоянно меняющимися стандартами красоты практически невозможно, даже если очень хочется.