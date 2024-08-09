Шумные зрители и светящиеся смартфоны: как бороться с нарушителями в кинотеатрах и сохранить удовольствие от просмотра

Возможность оказаться в кинотеатре рядом с шумной группой подростков или женщиной, которая не выпускает смартфон из рук, не вызывает особого энтузиазма. Ведь большинство людей предпочитают смотреть фильмы на большом экране именно ради глубины погружения, которую трудно достичь даже на самом современном телевизоре с передовыми технологиями.
Вопросы о наказании за шум в кинотеатрах и использовании телефонов поднимались ещё в 2013 году. Тогда депутаты предложили пойти по примеру британских кинотеатров и штрафовать нарушителей, нанимая специального сотрудника для поддержания порядка. Однако владельцы кинотеатров подвергли эту инициативу критике. Как же справляться с теми, кто мешает просмотру? Одним из методов поделился сотрудник кинотеатра на портале "Пикабу".
Пользователь под ником BrystonLove предложил план действий. Сначала стоит вежливо попросить нарушителей не мешать. Если это не помогает, следует обратиться к администратору и сообщить о проблеме. Как правило, владельцы кинотеатров заинтересованы в удовлетворении зрителей и постараются мирно урегулировать ситуацию. Если же нарушители ведут себя агрессивно, вопросом займутся охрана или полиция.
"Однажды мне пришлось прервать показ и силой вывести разбушевавшихся молодых людей. Мы вызвали охрану и ГБР, которые вывели их из зала. Я извинился перед остальными зрителями, и показ был продолжен", — рассказал он.
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