"Просто не могу это смотреть": Кит Харингтон сыгравший Джона Сноу высказался о приквеле "Игры престолов"

Кит Харингтон не видел ни одной серии нашумевшего "Дома дракона"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

37-летний актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в "Игре престолов", в беседе с изданием Associated Press признался, что так и не посмотрел приквел сериала "Дом дракона".

Фото: YouTube канал Peach Movie by Скриншот видео YouTube канала Peach Movie, PDM

Звезда нашумевшего сериала объяснил, что ему пока рано возвращаться во вселенную "Игры престолов". По его словам, он ещё не успел соскучиться по проекту, в котором сыграл одну из главных ролей.

"Думаю, это из-за того, что я слишком долго проработал над этим проектом в качестве актера, — объяснил уроженец Лондона. — Я желаю команде "Дома дракона” всего наилучшего, и слышал, что это замечательное шоу, однако не думаю, что когда-либо его посмотрю".

Харингтон также отметил, что ещё долго не будет смотреть и сам сериал "Игра престолов". Спустя столько лет, актёр так и не осознал свой опыт участия в этом проекте. Ему на это потребуется ещё какое-то время. Возможно тогда он будет готов взяться за просмотр.