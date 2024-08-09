37-летний актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в "Игре престолов", в беседе с изданием Associated Press признался, что так и не посмотрел приквел сериала "Дом дракона".
Звезда нашумевшего сериала объяснил, что ему пока рано возвращаться во вселенную "Игры престолов". По его словам, он ещё не успел соскучиться по проекту, в котором сыграл одну из главных ролей.
"Думаю, это из-за того, что я слишком долго проработал над этим проектом в качестве актера, — объяснил уроженец Лондона. — Я желаю команде "Дома дракона” всего наилучшего, и слышал, что это замечательное шоу, однако не думаю, что когда-либо его посмотрю".
Харингтон также отметил, что ещё долго не будет смотреть и сам сериал "Игра престолов". Спустя столько лет, актёр так и не осознал свой опыт участия в этом проекте. Ему на это потребуется ещё какое-то время. Возможно тогда он будет готов взяться за просмотр.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.