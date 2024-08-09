Экранизация "Бордерлендс" получила низкие оценки от критиков, несмотря на звёздный состав

Западные критики разгромили "Бордерлендс": фильм получил 0% на Rotten Tomatoes

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

В российском прокате начался показ киберпанк-боевика "Бордерлендс", снятого по мотивам популярной видеоигры. Однако западные критики уже выразили разочарование фильмом, где главную роль исполнила Кейт Бланшетт.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Lionsgate Movies, PDM

На портале Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 0%, а на Metacritic она получила всего 33 балла из 100. Рецензенты раскритиковали экранизацию режиссёра Элая Рота, назвав её "бессмысленным сочетанием "Отряда самоубийц" и фильмов Зака Снайдера" и "бедной версией "Стражей Галактики"". Критике подверглись отсутствие юмора, хаотичное повествование и низкокачественные спецэффекты. Единственным светлым пятном для обозревателей стала игра Бланшетт в роли сирены Лилит.

"Бордерлендс" находился в производстве у студии Lionsgate с 2015 года. В фильме также приняли участие Кевин Харт, Джек Блэк, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Джина Гершон и другие.