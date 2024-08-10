Forza Film по заказу "Ол Медиа Компани" и онлайн-кинотеатра Start начала работать над романтической комедией "Сводишь с ума". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра выступает Дарья Лебедева. Она также является соавтором сценария. В картине принимают участие Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев и другие актёры.
По сюжету Алиса заселяется в квартиру в Санкт-Петербурге. В ней есть зеркало, которое может показывать параллельную реальность. Главная героиня обнаруживает, что в другом мире в её квартире живёт Иван. Молодые люди влюбляются друг в друга.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.