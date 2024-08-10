В России начали снимать ромком "Сводишь с ума" о параллельных реальностях

Стартовали съёмки ромкома "Сводишь с ума" с Милой Ершовой

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Forza Film по заказу "Ол Медиа Компани" и онлайн-кинотеатра Start начала работать над романтической комедией "Сводишь с ума". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра выступает Дарья Лебедева. Она также является соавтором сценария. В картине принимают участие Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев и другие актёры.

По сюжету Алиса заселяется в квартиру в Санкт-Петербурге. В ней есть зеркало, которое может показывать параллельную реальность. Главная героиня обнаруживает, что в другом мире в её квартире живёт Иван. Молодые люди влюбляются друг в друга.