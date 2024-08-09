Борисов раскрыл детали разрыва Прилучного и Муцениеце на отдыхе в Дубае

Отпуск в Дубае не помог Прилучному спасти брак

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно на шоу "Злые языки" Виктория Боня и её соведущий Андрей Борисов обсудили отношения популярного российского актёра Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В ходе разговора выяснилось, что супруги пытались сохранить свой брак, когда актёр встречался с Мирославой Карпович.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Бывшие супруги вместе летали отдыхать в Дубай, но и там им не удалось восстановить отношения.

После этого Прилучный решил окончательно закрыть эту страницу своей жизни и сделал предложение своей новой пассии — коллеге по съёмочной площадке Зепюр Брутян. Этот брак стал неожиданностью для многих, но, как отметил Андрей Борисов, Павел Прилучный решился на него без долгих раздумий.

"В общем, Павел решил окончательно закончить эти отношения и по-быстренькому жениться на Зепюр", — поделился соведущий Виктории Бони.

На съемках сериала "Закрытая школа" Павел Прилучный познакомился с актрисой и моделью Агатой Муцениеце. В 2011 году они поженились, в 2013-м у них родился сын Тимофей, в 2016-м — дочь Мия. В феврале 2020 года супруги объявили о разводе, который завершился в том же году.