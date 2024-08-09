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Актриса Дженна Ортега заявила, что политкорректность Голливуда убивает человечность и честность

Звезда "Уэнсдэй" Дженна Ортега раскритиковала политкорректность в Голливуде
1:07
Кино

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега выразила обеспокоенность по поводу чрезмерной политизированности в Голливуде.

Звезда "Уэнсдэй" Дженна Ортега раскритиковала политкорректность в Голливуде
Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

"Индустрия, в которой мы работаем, стала слишком мягкой. Каждый стремится быть политкорректным, но, по моему мнению, это приводит к утрате человечности и принципиальности, так как отсутствует искренность. Я бы хотела, чтобы мы лучше понимали суть дискуссий. Представьте, если бы каждый мог свободно выражать свои чувства, и его не осуждали бы за это — это могло бы стимулировать обсуждение, а не просто споры. Разве я не описываю идеальный мир?" — поделилась Ортега в интервью Vanity Fair.

В прошлом году Ортега ушла из проекта "Крик 7" после увольнения её коллеги Мелиссы Барреры за поддержку Палестины в конфликте с Израилем. В сентябре Ортега появится в сиквеле фильма "Битлджус" режиссёра Тима Бёртона. В настоящее время она занята на съёмках второго сезона "Уэнсдэй", премьера которого запланирована на 2025 год.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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