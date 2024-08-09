Актриса Дженна Ортега заявила, что политкорректность Голливуда убивает человечность и честность

Звезда "Уэнсдэй" Дженна Ортега раскритиковала политкорректность в Голливуде

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега выразила обеспокоенность по поводу чрезмерной политизированности в Голливуде.

"Индустрия, в которой мы работаем, стала слишком мягкой. Каждый стремится быть политкорректным, но, по моему мнению, это приводит к утрате человечности и принципиальности, так как отсутствует искренность. Я бы хотела, чтобы мы лучше понимали суть дискуссий. Представьте, если бы каждый мог свободно выражать свои чувства, и его не осуждали бы за это — это могло бы стимулировать обсуждение, а не просто споры. Разве я не описываю идеальный мир?" — поделилась Ортега в интервью Vanity Fair.