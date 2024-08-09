Юрий Стоянов исполнит роль олимпийского чемпиона в сиквеле "На острие", премьера в 2026 году

Актёр Юрий Стоянов предстанет в образе олимпийского чемпиона в фильме "На острие 2"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Телесто" объявила, что сценарий фильма "На острие 2" почти завершён. В картине примет участие актёр Юрий Стоянов, которому досталась роль олимпийского чемпиона по фехтованию. Его герой обладает уникальным прошлым, но сталкивается с унылым настоящим, из которого ему предстоит выбраться.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Надежда Стрелец, PDM

Юрий Стоянов, помимо успешной карьеры в кино, является мастером спорта СССР по фехтованию на саблях.

Премьера "На острие 2" запланирована на 2026 год. Сюжет продолжит события фильма 2020 года, в котором снялись Сергей Пускепалис, Светлана Ходченкова, Стася Милославская и другие. Ожидается, что ключевые актёры вернутся к своим ролям в продолжении.