Юрий Стоянов исполнит роль олимпийского чемпиона в сиквеле "На острие", премьера в 2026 году

Компания "Телесто" объявила, что сценарий фильма "На острие 2" почти завершён. В картине примет участие актёр Юрий Стоянов, которому досталась роль олимпийского чемпиона по фехтованию. Его герой обладает уникальным прошлым, но сталкивается с унылым настоящим, из которого ему предстоит выбраться.
Юрий Стоянов, помимо успешной карьеры в кино, является мастером спорта СССР по фехтованию на саблях.
Премьера "На острие 2" запланирована на 2026 год. Сюжет продолжит события фильма 2020 года, в котором снялись Сергей Пускепалис, Светлана Ходченкова, Стася Милославская и другие. Ожидается, что ключевые актёры вернутся к своим ролям в продолжении.
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