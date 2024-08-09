Кейт Бланшетт рассказала, что за участие в фильме "Властелин колец" она получила лишь бутерброды и эльфийские уши

Актриса Кейт Бланшетт призналась, что за участие в съёмках фильма "Властелин колец" ей платили бутербродами. Об этом обладательница премии "Оскар" рассказала в интервью журналу Variety.
"В основном, мне доставались бесплатные сэндвичи, и я сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как многие думают", — отметила Бланшетт.
В трилогии, снятой новозеландским режиссёром Питером Джексоном, актриса исполнила роль эльфийки Галадриэль. Этого же персонажа она сыграла и в фильмах из серии "Хоббит".
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