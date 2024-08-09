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Кейт Бланшетт рассказала, что за участие в фильме "Властелин колец" она получила лишь бутерброды и эльфийские уши

Кейт Бланшетт поделилась подробностями гонорара за съёмки в фильме "Властелин колец"
0:37
Кино

Актриса Кейт Бланшетт призналась, что за участие в съёмках фильма "Властелин колец" ей платили бутербродами. Об этом обладательница премии "Оскар" рассказала в интервью журналу Variety.

Кейт Бланшетт поделилась подробностями гонорара за съёмки в фильме "Властелин колец"
Фото: commons.wikimedia.org by 누벨샤일로, CC BY 3.0

"В основном, мне доставались бесплатные сэндвичи, и я сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как многие думают", — отметила Бланшетт.

В трилогии, снятой новозеландским режиссёром Питером Джексоном, актриса исполнила роль эльфийки Галадриэль. Этого же персонажа она сыграла и в фильмах из серии "Хоббит".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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