Кейт Бланшетт рассказала, что за участие в фильме "Властелин колец" она получила лишь бутерброды и эльфийские уши

Кейт Бланшетт поделилась подробностями гонорара за съёмки в фильме "Властелин колец"

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Кейт Бланшетт призналась, что за участие в съёмках фильма "Властелин колец" ей платили бутербродами. Об этом обладательница премии "Оскар" рассказала в интервью журналу Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by 누벨샤일로, CC BY 3.0

"В основном, мне доставались бесплатные сэндвичи, и я сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как многие думают", — отметила Бланшетт.

В трилогии, снятой новозеландским режиссёром Питером Джексоном, актриса исполнила роль эльфийки Галадриэль. Этого же персонажа она сыграла и в фильмах из серии "Хоббит".