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"Дэдпул и Росомаха" близок к миллиарду: фильм собрал 900 миллионов долларов за две недели проката

Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
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Кино

Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал более 900 миллионов долларов по всему миру всего за две недели с момента выхода в прокат. Скорее всего, уже в ближайшие выходные эта сумма достигнет отметки в 1 миллиард долларов.

Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Marvel Entertainment, PDM

Сюжет фильма разворачивается вокруг Дэдпула, которому поручено спасти как киновселенную Marvel, так и свою собственную. Для выполнения этой миссии он привлекает Росомаху, которого вновь сыграл Хью Джекман.

Вместе с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в фильме также снялись Каран Сони, Роб Делани, Лесли Аггамс, Морена Баккарин и другие. В картине также появилось множество известных актёров в эпизодических ролях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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