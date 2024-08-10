По словам Дженны Ортеги, голливудская политкорректность приводит к потере честности

Дженна Ортега высказалась о политкорректности в киноиндустрии

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Дженна Ортега поделилась своими мыслями о пересечении Голливуда и политики, в частности о том, что необходимость актёров быть политкорректными часто приводит к потере ими целостности, сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, CC BY-SA 4.0

"Бизнес, в котором мы работаем, такой обидчивый … все хотят быть политкорректными, но мне кажется, что, делая это, мы теряем большую часть нашей человечности и целостности, потому что в этом нет честности", — поделилась актриса. "Я бы хотела, чтобы у нас было больше чувства разговора … представьте, если бы каждый мог сказать то, что чувствует, и не быть осуждённым за это, и если бы это вызвало какую-то дискуссию, а не спор", — добавила Ортега.

Актриса покинула франшизу "Крик" в прошлом году через день после того, как ее коллега по фильму Мелисса Баррера была уволена из-за постов в социальных сетях об Израиле и Палестине. Причиной своего ухода Ортега назвала несостыковки в расписании.