Дженна Ортега поделилась своими мыслями о пересечении Голливуда и политики, в частности о том, что необходимость актёров быть политкорректными часто приводит к потере ими целостности, сообщает Variety.
"Бизнес, в котором мы работаем, такой обидчивый … все хотят быть политкорректными, но мне кажется, что, делая это, мы теряем большую часть нашей человечности и целостности, потому что в этом нет честности", — поделилась актриса.
"Я бы хотела, чтобы у нас было больше чувства разговора … представьте, если бы каждый мог сказать то, что чувствует, и не быть осуждённым за это, и если бы это вызвало какую-то дискуссию, а не спор", — добавила Ортега.
Актриса покинула франшизу "Крик" в прошлом году через день после того, как ее коллега по фильму Мелисса Баррера была уволена из-за постов в социальных сетях об Израиле и Палестине. Причиной своего ухода Ортега назвала несостыковки в расписании.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.