Сельма Вильхунен, один из самых известных финских режиссёров, в своих работах озвучивает женщин всех возрастов — от номинированной на "Оскар" короткометражки "Должна ли я обо всём позаботиться" до победителя Берлинского хрустального медведя "Глупое юное сердце" и последней картины "Четыре маленьких взрослых", за которую Альма Пёйсти получила награду за лучшую актерскую работу в Гетеборге.
Следующая картина "Она не проявила раскаяния" станет самой эпичной работой Вилхунен, а также яростным взглядом на культуру женского стыда в патриархальных обществах, сообщает Variety.
Вилхунен и продюсер Венла Хеллстедт из финской компании Dionysos Films раскрыли некоторые моменты о будущей картине.
"Физическая сторона истории — это всё … снимать фильм в лапландской глуши будет непросто, но в то же время я верю, что природа даст нам так много, и мы должны уметь приспосабливаться ко многому из того, что диктует природа", — поделилась режиссёр.
По словам Вильхунен, "совершенно фантастический актёрский состав" будет представлен после начала съемок в мае 2025 года.
Проект стоимостью 3 миллиона евро (3,2 миллиона долларов) совместно продюсируют компании Nordisk film Norway & Denmark, Rein Film и Filmcamp в Норвегии при поддержке Финского кинофонда, Creative Europe Media, Лапландской кинокомиссии и Совета Куусамо.
Скандинавскими правами займется компания Nordisk Film.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.