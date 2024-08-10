Сельма Вильхунен готовится к самой эпичной работе в своей карьере — фильму "Она не проявила раскаяния"

Номинантка на премию "Оскар" Сельма Вилхунен снимет самую масштабную картину

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Сельма Вильхунен, один из самых известных финских режиссёров, в своих работах озвучивает женщин всех возрастов — от номинированной на "Оскар" короткометражки "Должна ли я обо всём позаботиться" до победителя Берлинского хрустального медведя "Глупое юное сердце" и последней картины "Четыре маленьких взрослых", за которую Альма Пёйсти получила награду за лучшую актерскую работу в Гетеборге.

Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, CC BY-SA 4.0

Следующая картина "Она не проявила раскаяния" станет самой эпичной работой Вилхунен, а также яростным взглядом на культуру женского стыда в патриархальных обществах, сообщает Variety.

Вилхунен и продюсер Венла Хеллстедт из финской компании Dionysos Films раскрыли некоторые моменты о будущей картине.

"Физическая сторона истории — это всё … снимать фильм в лапландской глуши будет непросто, но в то же время я верю, что природа даст нам так много, и мы должны уметь приспосабливаться ко многому из того, что диктует природа", — поделилась режиссёр.

По словам Вильхунен, "совершенно фантастический актёрский состав" будет представлен после начала съемок в мае 2025 года.

Проект стоимостью 3 миллиона евро (3,2 миллиона долларов) совместно продюсируют компании Nordisk film Norway & Denmark, Rein Film и Filmcamp в Норвегии при поддержке Финского кинофонда, Creative Europe Media, Лапландской кинокомиссии и Совета Куусамо.

Скандинавскими правами займется компания Nordisk Film.